Суд закрыл дело врача Елене Мисюриной за отсутствием состава преступления

Мосгорсуд отменил приговор по делу врача-гематолога Елены Мисюриной, которая получила два года лишения свободы за врачебную ошибку. Об этом сообщает ТАСС.

Этот приговор ранее был вынесен Черемушкинским районным судом Москвы.

Кроме того, суд прекратил уголовное дело в соответствии с пунктом «в», части 2 статьи 238 УК РФ в отношении нее из-за отсутствия состава преступления.

«Уголовное дело прекращено по пункту 2 части 1 ст. 24 УПК РФ, то есть в связи с отсутствием состава преступления», — уточнили в пресс-службе суда.

Ранее дело врача Мисюриной отправили на пересмотр.

В апреле 2018 года Мосгорсуд отменил приговор врачу-гематологу Мисюриной, получившей два года колонии в рамках уголовного дела о врачебной ошибке.