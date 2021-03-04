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Общество. Новости

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Врач-гематолог Елена Мисюрина во время рассмотрения законности приговора в ее отношении в зале Мосгорсуда, 16 апреля 2018 года Врач-гематолог Елена Мисюрина во время рассмотрения законности приговора в ее отношении в зале Мосгорсуда, 16 апреля 2018 года

Суд закрыл дело врача Елене Мисюриной за отсутствием состава преступления

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Мосгорсуд отменил приговор по делу врача-гематолога Елены Мисюриной, которая получила два года лишения свободы за врачебную ошибку. Об этом сообщает ТАСС.

Этот приговор ранее был вынесен Черемушкинским районным судом Москвы.

Кроме того, суд прекратил уголовное дело в соответствии с пунктом «в», части 2 статьи 238 УК РФ в отношении нее из-за отсутствия состава преступления.

«Уголовное дело прекращено по пункту 2 части 1 ст. 24 УПК РФ, то есть в связи с отсутствием состава преступления», — уточнили в пресс-службе суда.

Ранее дело врача Мисюриной отправили на пересмотр.

В апреле 2018 года Мосгорсуд отменил приговор врачу-гематологу Мисюриной, получившей два года колонии в рамках уголовного дела о врачебной ошибке.

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