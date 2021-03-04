«Металлоинвест» Алишера Усманова в 2021 году инвестирует в устойчивое развитие Курской области более 1 млрд руб.

Компания «Металлоинвест», администрация Курской области и города Железногорска подписали программу мероприятий социально-экономического партнерства (СЭП) на 2021 год, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Газеты.Ru» в четверг, 1 марта.

Отмечается, что подписи под документом поставили губернатор Курской области Роман Старовойт, генеральный директор компании «Металлоинвест» Назим Эфендиев и глава Железногорска Дмитрий Котов. Инвестиции сторон в рамках СЭП 2021 года составят 1,6 млрд рублей, из которых более 1 млрд рублей – вклад «Металлоинвеста».

В этом году в рамках социально-экономического партнерства с субъектами РФ «Металлоинвест» вложит 3,5 млрд рублей. Помимо Курской области, средства будут направлены на проекты в Белгородской и Оренбургской областях.

Как сообщает РИА «Новости», «Металлоинвест» также направляет средства на борьбу с COVID-2019 в регионах присутствия.

Так, за 2020 год компания выделила на борьбу с коронавирусом 3 млрд рублей.

Ранее журнал Forbes назвал Алишера Усманова лидером среди россиян по объему личных пожертвований на борьбу с коронавирусом в мире. Только в апреле 2020 года он направил 2 млрд руб. на нужды российского Оперштаба по борьбе с COVID-2019. В свою очередь, британская газета The Times подсчитала, что Усманов потратил более $168,2 на противодействие пандемии в России и Узбекистане.