Путин согласился посетить конный клуб и попросил не приписывать ему этот «дворец»

Президент России Владимир Путин принял приглашение посетить новый реабилитационный досуговый центр на базе конно-спортивного клуба в Ленинградской области и пошутил, призвав не приписывать ему этот «дворец». Об этом пишет ТАСС.

Путин встретился с участниками акции «Мы вместе». На собрании представитель конно-спортивного клуба «Новополье» Анна Лаппе пригласила президента посетить конный клуб.

«Выглядит как еще один дворец... Только мне его не переписывайте, договорились?» — сказал Путин.

Лаппе отметила, что центр реабилитации был достроен после прошлогоднего президентского поручения.

Ранее Путин пообещал подумать над сроками прямой линии.