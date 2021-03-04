Небензя: Россия не считает дело Скрипалей закрытым

Россия не считает дело Скрипалей закрытым и ждет от Великобритании ответов на запросы. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, пишет ТАСС.

«Для нас это дело не закрыто. У нас по-прежнему остаются десятки вопросов, которые мы направляли нашим британским коллегам... Мы найдем способ, как сделать эти вопросы вновь публичными, и будем добиваться ответов на эти вопросы», — сказал дипломат.

По его словам, многие на Западе уже сделали выводы из истории по доказательствам из «категории highly likely (весьма вероятно, но не доказано)».

Ранее мать Скрипаля скончалась в больнице.

В марте 2018 года в Солсбери на Сергея и Юлию Скрипаль было совершено нападение с использованием химического вещества «Новичок». Их госпитализировали в местную больницу, врачам которой удалось спасти их жизни. Лондон возложил ответственность за нападение на Москву.

В Кремле отвергают обвинения властей Великобритании в адрес России о причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.