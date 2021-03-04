В ФРГ двух человек осудили за нарушение эмбарго ЕС против России

Высший земельный суд в Гамбурге вынес решение в отношении двух немецких граждан за нарушение оружейного эмбарго ЕС против России. Об этом сообщает агентство dpa.

Согласно постановлению суда, 41-летний предприниматель из Аугсбурга Александр С. был осужден на три года и 9 месяцев тюремного заключения.

Кроме того, он обязан выплатить почти €8 млн за запрещенную поставку России 15 единиц оборудования, которое предназначалось для использования в военной сфере и внесено в перечень товаров двойного назначения.

По данным прокуратуры, фирма гражданина совершила семь запрещенных поставок двум компаниям в Екатеринбурге в период с 2015 по 2018 год.

Также на два года был осужден 40-летний житель Мюнхена. Суд обязал его к выплате €184 тысяч. Он получал вознаграждение за посредничество по двум эпизодам поставок, выступая в качестве внештатного сотрудника немецкой компании в России.