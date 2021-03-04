Данилин прокомментировал обращённое к волонтёрам пожелание Путина активнее участвовать в политике

Для «Единой России» тема волонтёрства была близка весь этот год, как никогда, заявил «Газете.Ru» директор Центра политического анализа Павел Данилин, комментируя обращённое к волонтёрам пожелание президента Владимира Путина активнее участвовать в политике.

«Единая Россия» — единственная партия, реализовывавшая масштабные проекты по нескольким направлениям: работа в больницах, транспортные услуги врачам, доставка им еды, также снабжение продуктами питания пожилых людей и другая деятельность. Поэтому, понятно, что кадровый ресурс, создаваемый партией, получает поддержку президента», — указал эксперт.

Таким образом, по его словам, волонтерские проекты вкупе с привлечением их активистов к политической деятельности станет важным фактором обновления не только ЕР, но и всей политической системы страны.

«И конечно, мы увидим этих людей на праймериз ЕР, в списках партии на парламентских выборах. Я думаю, их представительство будет около 50%. Это неравнодушные к проблемам общества люди, которые не позволят себе, пройдя в Госдуму, рассесться с набитыми карманами, как фон барон, и работать, воспринимая свою должность как некую синекуру. Это будут депутаты нового качества», — пояснил Данилин.