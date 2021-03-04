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Общество. Новости

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Ирак зарегистрировал российскую вакцину «Спутник V»

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Российский фонд прямых инвестиций подтвердил регистрацию российского препарата «Спутник V» в Ираке. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Газеты.Ru».

Вакцина получила одобрение иракского минздрава.

Так, Ирак стал 45-й страной, которая зарегистрировала применение препарата для проведения кампании по вакцинации от коронавируса.

«На Ближнем Востоке российская вакцина зарегистрирована уже в 8 странах, и спрос на препарат продолжает увеличиваться. «Спутник V» уже имеет статус одной из ключевых мировых вакцин для борьбы с коронавирусом», — сказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Днем ранее «Спутник V» также был одобрен в Лаосе и Шри-Ланке.

РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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