Ирак зарегистрировал российскую вакцину «Спутник V»

Российский фонд прямых инвестиций подтвердил регистрацию российского препарата «Спутник V» в Ираке. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Газеты.Ru».

Вакцина получила одобрение иракского минздрава.

Так, Ирак стал 45-й страной, которая зарегистрировала применение препарата для проведения кампании по вакцинации от коронавируса.

«На Ближнем Востоке российская вакцина зарегистрирована уже в 8 странах, и спрос на препарат продолжает увеличиваться. «Спутник V» уже имеет статус одной из ключевых мировых вакцин для борьбы с коронавирусом», — сказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Днем ранее «Спутник V» также был одобрен в Лаосе и Шри-Ланке.

РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».