Франция планирует вакцинировать к середине апреля 10 млн человек

Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что власти планируют вакцинировать к середине апреля 10 млн человек. Об этом пишет «Интерфакс».

По его словам, в настоящий момент привились 3,2 миллиона человек, из них 1,8 миллиона уже получили вторую дозу.

«К середине апреля мы уже сможем вакцинировать при условии, что предприятия поставят (вакцины), как это было предусмотрено, по крайней мере, 10 млн человек, то есть полностью всех желающих из первоочередных категорий, предусмотренных для вакцинации», — заявил Кастекс.

Он уточнил, что к середине мая препарат могут получить 20 миллионов французов.

Во Франции коронавирусом заразились почти 3,9 миллиона, скончались около 88 тысяч человек.

Ранее в Индии за сутки от коронавируса привились больше миллиона человек.