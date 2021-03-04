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Общество. Новости

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Financial Times: внутри ЕС идут дискуссии по поводу паспортов вакцинации

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Самым сложным вопросом при обсуждении ковид-паспортов в Брюсселе стала сертификация непризнанных в Евросоюзе вакцин, например, китайской и российской. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на дипломатические источники в Евросоюзе.

«Сложно оценить добавленную стоимость [паспортов вакцинации], учитывая насколько пеструю смесь вакцин одобрили власти вне ЕС», — сказал один из дипломатов.

В ВОЗ пока не рекомендовали вводить ковид-паспорта. Ранее лидеры ЕС договорились об электронных сертификатах вакцинации.

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