Мэр аргентинского города объяснил, почему прививался от COVID-19 с портретом Путина

Мэр аргентинского города Роке Перес Хуан Карлос Гаспарини рассказал, что проходить вакцинацию от коронавируса с портретом президента России Владимира Путина в руках было способом выразить признательность за спасение жизней аргентинцев, передает РИА «Новости».

Он отметил, что таким образом хотел поблагодарить российского лидера за то, что тот «сделал для Аргентины».

«Сколько жизней спасла эта вакцина?.. Это был способ отдать дань уважения», — сказал Гаспарини.

Накануне стало известно, что глава города Роке Перес в провинции Буэнос-Айрес сделал прививку от COVID-19 с портретом Путина в руках.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».