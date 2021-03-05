Эвакуированным из-за цунами жителям Новой Зеландии разрешили вернуться домой

В Новой Зеландии снижен уровень угрозы цунами, эвакуированным жителям разрешили вернуться в свои дома, пишет The New Zealand Herald.

Власти отмечают, что самые большие волны уже прошли, все эвакуировавшиеся люди могут вернуться.

При этом предупреждение об опасности пребывания на пляжах по-прежнему сохраняется.

Угроза возникновения цунами была объявлена после нескольких землетрясений, которые произошли в Тихом океане. В связи с этим с новозеландского острова Северный были эвакуированы тысячи людей.