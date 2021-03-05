США предложили $5 млн за информацию о криминальном авторитете из Киргизии

Госдепартамент США повысил размер денежного вознаграждения за информацию о криминальном авторитете из Киргизии Камчибека Кольбаева. Об этом сообщает сайт Госдепа.

В американском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что вознаграждение было увеличено за сведения, которые «приведет к аресту и/или осуждению Камчибека Кольбаева и/или за информацию, которая поможет нарушить финансовые потоки» его преступной организации.

В 2000 году Кольбаев был осужден за покушение на убийство своего бывшего криминального авторитета и убийство еще двух человек. Он получил 25 лет тюрьмы. Отсидев шесть лет, он сбежал из тюрьмы. В 2007 году в Госдепе США охарактеризовали Кольбаева как лидера самой влиятельной преступной группировки в Киргизии. Там отметили, что в 2008 году он был «коронован в воры в законе».

В ведомстве отметили, что в последний раз Кольбаева был арестован в октябре 2020 года в Бишкеке за создание и участие в преступной организации.