В Москве в пятницу ожидается до -3°С

В Москве в пятницу, 5 марта, синоптики спрогнозировали до -3°С. В столичном небе будет облачно с прояснениями. В городе местами пройдет небольшой снег, ожидается сильная гололедица, сообщает Гидрометцентр.

По информации специалистов, температура воздуха днем будет колебаться в пределах -3...-1°С. Ожидается западный, северо-западный ветер со скоростью 5-10 м/c.

Вечером столбики термометров будут показывать -11...-9°С. Ветер подует северо-западный, западный 5-10 м/c.

Атмосферное давление днем составит 742 мм рт. ст., а ночью — 746 мм рт. ст.

Более подробный прогноз доступен на странице погоды.