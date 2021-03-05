Завершена вторая фаза клинических исследований вакцины «Спутник Лайт»

Завершена вторая фаза клинических исследований однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в пятницу, 5 марта, передает РИА «Новости».

По его словам, данные уже отправлены экспертам для оценки.

Кроме того, специалисты уже оценили препарат «ЭпиВакКорона» научного центра «Вектор» для использования лиц 60 лет и старше.

18 февраля глава РФПИ Кирилл Дмитриев объявил о начале третьей фазы исследований вакцины «Спутник Лайт». В Москве вакцинация добровольцев новым препаратом стартовала 27 февраля. На следующий день РФПИ подал заявку на регистрацию «Спутник Лайт».