Один человек погиб при взрыве газового оборудования на предприятии в Златоусте

Один человек погиб в результате взрыва газового оборудования на литейном предприятии в городе Златоусте Челябинской области в пятницу, 5 марта. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на советника главы города Алексея Коновалова.

Отмечается, что речь идет о цехе ООО «Уральская сталелитейная компания».

Жертвой происшествия стал один мужчина — отец-одиночка, воспитывающий шестерых детей. По словам Коновалова, семье погибшего будет оказана помощь.

В настоящее время на месте инцидента работают экстренные службы, ситуация находится на контроле у руководства города.

Как сообщил источник агентства в правоохранительных органах региона, произошел взрыв газового баллона при его выгрузке из автомобиля на территорию производства.

Ранее сообщалось, что три человека пострадали при взрыве в лаборатории псковского университета.