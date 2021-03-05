Девять приматов зоопарка Сан-Диего первыми в мире привили от коронавируса

Девять приматов зоопарка в американском городе Сан-Диего первыми в мире получили вакцину от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает издание San Diego Union-Tribune со ссылкой на представителей зоопарка.

Вакцинировали четырех орангутанов и пятерых карликовых шимпанзе-бонобо. Животные получили экспериментальный препарат. В ближайшем будущем вакцинируют еще трех бонобо и одну гориллу.

Главный специалист по охране природы зоопарка Надин Ламберски заявила, что приматов привили с целью защитить их от коронавируса, потому что пока неизвестно, как именно болезнь может на них повлиять.

По данным издания, обезьяны получили по две дозы вакцины с интервалом по три недели. Препараты разработала фармацевтическая компания Zoetis. Лекарство уже было протестировано на норках, кошках и собаках, однако его не одобрили к применению на людях.

Как уточнила Ламберски, у большинства приматов не было видимых побочных эффектов. После вакцинации только одна или две особи терли голову или область, куда был сделан укол.