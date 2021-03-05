Мишустин: основной объем массовой вакцинации от COVID-19 должен завершиться к осени

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что основной объем массовой вакцинации от коронавируса должен быть завершен к осени. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Уверен, что мы до осени должны будем абсолютно точно основной объем массовой вакцинации завершить», — сказал он в ходе посещения центра «Вектор» в Новосибирске.

Также глава кабмина отметил важность масштабирования результатов работы над созданием вакцины «ЭпиВакКорона». Он выразил надежду, что масштабирование в ближайшее время достигнет серьезного объема промышленного производства, чтобы опередить волну коронавируса.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что девять регионов еще не приступили к вакцинации от коронавируса.