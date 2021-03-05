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Общество. Новости

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Скопинский маньяк Виктор Мохов (кадр из видео) Скопинский маньяк Виктор Мохов (кадр из видео)

Вышедший на свободу «скопинский маньяк» не смог заселиться в отель в Скопине

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Вышедший на свободу россиянин Виктор Мохов, известный как «скопинский маньяк», в ночь на 5 марта не смог получить место в одном из отелей в Скопине. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, ему отказали из-за отсутствия мест, мужчина номер в отеле заранее не бронировал.

«У нас ремонт, сколько было номеров, все заняты, а эти все на ремонте. И они ушли, не знаю, в какой он поселился», — сказала представительница гостиницы «Верда».

Согласно информации УМВД по Рязанской области, в соответствии с выданным в исправительном учреждении предписанием Мохов должен бы приехать к месту жительства, в город Скопин, не позднее 4 марта и встать на учет в органах внутренних дел в течение трех рабочих дней. В случае нарушения ему грозит административное наказание, при повторе — уголовная ответственность.

Ранее сообщалось, что освободившийся «скопинский маньяк» не приехал домой в назначенный срок.

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