Воспитывавший шестерых детей отец-одиночка погиб при взрыве в Златоусте

Отец-одиночка, воспитывающий шестерых детей, погиб в результате взрыва на литейном заводе в городе Златоусте Челябинской области. Об этом сообщает РИА «Новости».

Инцидент произошел утром в пятницу, 5 марта.

Как сообщается на официальной странице администрации Златоуста во «ВКонтакте», двое из шестерых детей погибшего — несовершеннолетние. Глава Златоустовского городского округа Максим Пекарский распорядился оказать необходимую помощь семье мужчины.

Другие подробности не приводятся.

Ранее сообщалось, что на предприятии в Златоусте произошел взрыв газового баллона.