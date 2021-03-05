«ЭпиВакКороной» разрешили вакцинировать граждан старше 60 лет

Вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» получила разрешение на применение среди людей старше 60 лет. Об этом говорится на сайте Роспотребнадзора.

Разработанная новосибирским научным центром «Вектор» вакцина прошла открытое клиническое исследование ІII-IV фазы среди лиц старше 60 лет.

«В результате исследований, показавших иммуногенность и высокую безопасность данного препарата для пожилых пациентов, вакцина «Эпиваккорона» получила разрешение на применение среди лиц старше 60 лет», — говорится в публикации.

Теперь «ЭпиВакКороной» смогут вакцинироваться все граждане России старше 18 лет.

Ранее в «Векторе» рассказали о планах по выпуску доз «ЭпиВакКороны» в 2021 году.