В ВОЗ предрекли окончание пандемии к началу 2022 года

Пандемия коронавируса может ослабнуть к началу 2022 года. Такое мнение выразил глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге, передает РИА «Новости».

«Я исхожу из того, что 2021 год будет еще одним годом COVID. Но он будет более предсказуемым и управляемым», — сказал специалист, отметив, что год спустя ученые знают о коронавирусе значительно больше.

По словам Клюге, в 2022 году вирус полностью не исчезнет, но вмешательства против него уже может не потребоваться.

Представитель ВОЗ также подчеркнул, что нужна «европейская солидарность», нельзя допустить, чтобы богатые регионы были вакцинированы, а другие — нет.

Он также добавил, что если страны будут быстро снимать ограничения, то возможно возвращение к началу пандемии.

Ранее в ВОЗ сообщали, что «британский» штамм коронавируса выявлен в 43 странах Европы.