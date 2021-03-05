В Китае повысят пенсионный возраст

Власти Китая объявили о постепенном повышении пенсионного возраста в период с 2021 по 2025 год. Об этом заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, передает «Интерфакс».

По его словам, пенсионный возраст будет расти по мере обеспечения до 95% населения основным пенсионным страхованием по старости.

Кэцян также отметил, что правительство планирует «работать над достижением адекватного уровня рождаемости», а также модернизировать систему социального обеспечения.

В настоящее время мужчины в Китае могут выйти на пенсию при достижении 60-летнего возраста, женщины — 55-летнего.

Ранее сообщалось, что Китай выделит более $24 млрд для ликвидации бедности.