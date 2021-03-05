СК: в незаконных акциях в январе участвовали 1,4 тысячи подростков

Глава СК Александр Бастрыкин заявил, что в недавних несогласованных акциях в Москве, Петербурге и других городах России участвовали более 1,4 тыс. подростков. Об этом сообщает ТАСС.

«Получены данные об участии в прошедших противоправных митингах 1 422 несовершеннолетних», — сказал он на заседании коллегии СК.

Бастрыкин добавил, что студентов на этот раз было меньше.

Несогласованные акции в ряде крупных российских городов прошли 23 и 31 января.

Ранее президент России Владимир Путин призвал МВД бороться с вовлечением несовершеннолетних в незаконные акции.