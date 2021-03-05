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Общество. Новости

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Руководитель Федеральной налоговой службы Российской Федерации Михаил Мишустин на встрече руководителей налоговых ведомств стран БРИКС, 2015 год Руководитель Федеральной налоговой службы Российской Федерации Михаил Мишустин на встрече руководителей налоговых ведомств стран БРИКС, 2015 год

Мишустин поспорил с директором центра НГУ по поводу английских терминов

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Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе визита в лабораторию математического центра Новосибирского государственного университета (НГУ) поспорил с директором центра Евгением Вдовиным по поводу английских терминов. Об этом сообщает «Интерфакс».

Так, когда премьер зашел в лабораторию, сотрудники и учащиеся центра обсуждали проведение мероприятия-воркшопа в Академгородке, в котором в 2020 году участвовали порядка 200 человек.

Вдовин пояснил, что «воркшоп – это мастерская, в которой студенты и школьники обучаются исследовательской работе.

«Российское название воркшопа – семинар. Мне кажется, оно более звучное и более настраивает на фундаментальные исследования», — отметил Мишустин.

Директор НГУ объяснил, что эта мастерская ориентирована на обучение в деятельности. Премьер заметил, что в таком случае лучше использовать слово «мастерская» и в целом не закрывать русские слова английскими терминами.

В конечном итоге Вдовин и Мишустин выбрали компромиссное название «математическая мастерская».

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