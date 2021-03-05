Исследования «Спутника V» в Аргентине показали иммунный ответ у 100% добровольцев

Результаты исследования российской вакцины против нового типа коронавируса «Спутник V» в аргентинской провинции Буэнос-Айрес, показало, что после проведения комплексной вакцинации у 100% пациентов выработались антитела, сообщает Радио Sputnik.

Отмечается, что тестирование проводилось специалистами Национального совета научно-технических исследований (CONICET) в координации с Минздравом провинции Буэнос-Айрес.

«Исследование показало, что полная схема вакцины «Спутник V» вызвала гуморальный ответ против спайкового белка нового коронавируса у 100% добровольцев... после второй дозы. Также выяснилось, что средний титр или количество антител у ранее инфицированных людей, получивших однократную дозу вакцины, в восемь раз выше, чем у добровольцев, не переболевших ранее и, получивших две дозы», – сообщили в пресс-службе местного правительства.

В связи с этим отмечается необходимость пересмотреть схему вакцинации с учетом факта наличия коронавирусной инфекции в прошлом у каждого отдельного пациента.

В аргентинской провинции сообщили, что тестирование проводилось на лицах в возрасте от 18 до 59 лет, как правило, это были медицинские работники.

Первые 300 тысяч доз российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» доставили в Аргентину в конце декабря. В январе в страну прибыл второй борт с аналогичной партией второго компонента вакцины. Согласно информации замминистра здравоохранения Аргентины, к середине января в стране были привиты уже более 200 тысяч человек.