Эксперты обнаружили резкий рост числа фейковых сайтов о вакцинации

Число мошеннических сайтов со словом «вакцина» в названии резко выросло. Только за последние восемь месяцев новых доменов, связанных с вакцинацией, зарегистрировано на 300% больше, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе Check Point Research. При этом число потенциально опасных сайтов увеличилось на 29%.

Мошенники предлагают оформить заявку на получение вакцины, чтобы завлечь пользователя наверняка, делают большую скидку. В США злоумышленники создали копию сайта Центров по контролю и профилактике заболеваний США. Его задачей было собирать учетные данные пользователей Microsoft.

Чтобы не попасть в ловушку мошенников, эксперты рекомендуют обратить внимание на орфографию. Даже у полной копии сайта будет отличие в доменах. Например, адрес сайта может отличаться всего одной буквой или же окончание будет выглядеть так: «.co» вместо «.com». Внимательно вчитайтесь в письмо. Используют множество восклицательных знаков и призывают срочно приобрести товар – психологическая уловка, таким образом мошенники запугивают жертв.

Также о поддельности сайта будут свидетельствовать большие скидки, столь щедрое предложение, наверняка, окажется обманом. Кроме того, не стоит забывать о простых правилах безопасности в интернете. Не оставлять свои учетные данные на подозрительных сайтах, регулярно менять пароли и не переходить по ссылкам в электронных письмах.