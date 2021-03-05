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Общество. Новости

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Скопинский маньяк Виктор Мохов (кадр из видео) Скопинский маньяк Виктор Мохов (кадр из видео)

«Скопинский маньяк» собирается жениться

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Освобожденный из колонии Виктор Мохов, известный как «скопинский маньяк» решил вступить в брак. Об этом сообщает РЕН ТВ.

70-летний мужчина признался, что уже нашел себе «бабушку молодую». Об этом он рассказал журналистам после того, как его привезли в дом, где он 20 лет назад насильно удерживал двух девушек.

Кроме того, Мохов изъявил желание вновь встретиться со своими жертвами, чтобы лично попросить у них прощения за содеянное.

Ранее сообщалось, что на Виктора Мохова оформили административный протокол за несоблюдение административных ограничений (ст.19.24 КоАП).

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