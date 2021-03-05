Россия пообещала Совету Европы оборудовать автозаки туалетами

Россия пообещала Совету Европы изменить условия перевозки заключенных: автозаки расширят и оборудуют туалетами. Об этом следует из доклада Минюста, опубликованного на сайте Совета Европы.

Документ содержит план действий по исполнению решения ЕСПЧ по делу «Томов и другие против России». Комитет министров Совета Европы рассмотрит его на заседании 9-11 марта.

Одними из мер по улучшению условий транспортировки заключенных являются возможность получить компенсацию вреда в национальных судах и модернизация автозаков.

В 2019 году Страсбург раскритиковал условия транспортировки заключенных в России и призвал Минюст изменить их.

Ранее генсек Совета Европы оценила роль России в защите прав человека.