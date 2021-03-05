В Еврокомиссии подтвердили, что страны ЕС могут закупать «Спутник V»

У стран Евросоюза есть юридические права закупать российскую или китайскую вакцины, заявил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, Еврокомиссия определила портфель общих закупок вакцины, который обязывает страны-участники не вести дополнительных переговоров с установленными поставщиками.

«Страны-члены ЕС с юридической точки зрения имеют право закупать вакцины от поставщиков, которые не входят в европейский пакет предзаказов вакцин», — сказал Мамер.

Представитель Еврокомиссии отметил, что в таких случаях страны самостоятельно несут ответственность за последствия.

Ранее в Германии призвали ускорить сертификацию «Спутника V» в Европе.