Житель Владимирской области лишился свободы за распыление газа в полицейского

За применение газового баллончика против полицейского в ходе протестных акций 23 января житель Владимирской области был приговорен к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщает региональное Следственное управление Следственного комитета.

Мужчине инкриминируют ч. 2 ст. 318 УК РФ («Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти»).

По данным следствия, осужденный участвовал в протестной акции на Театральной площади Владимира, где распылил газ в лицо сотруднику регионального УМВД. При попытке скрыться мужчину задержали.

Отмечается, что осужденный признал вину и раскаялся в содеянном.

«С учетом всех обстоятельств уголовного дела суд назначил мужчине наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — говорится в сообщении.

Ранее Пресненский суд Москвы арестовал Павла Грин-Романова, который 31 января во время несогласованной акции протеста в столице распылил газ в лицо росгвардейцу.