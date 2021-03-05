В Краснодарском крае столкнулись с массовой гибелью дельфинов и птиц

В Краснодарском крае на побережье Черного моря около Джубги и Анапы были найдены десятки мертвых дельфинов и птиц. Как сообщает РБК, власти назвали холод и неблагоприятную погоду причиной гибели животных.

Согласно сообщению, на трупах животных, которые были обнаружены в разных точках побережья, нельзя разглядеть какие-либо повреждения.

Власти Анапы и Геленджика утверждают, что речи об экологической катастрофе не идет.

«Это ежегодное явление, в это время животные как раз ослаблены. Кроме того, в этом году для юга была холодная погода, это тоже сыграло свою роль — стало мало корма. Их вскрывали, смотрели, дали заключение, что переживать ни о чем не надо», — заявила руководитель пресс-службы администрации Геленджика Янина Скорикова.

В конце сентября в районе Халактырского пляжа на Камчатке произошел массовый выброс морских животных на берег. Исследования проб воды показали превышение допустимых показателей по нефтепродуктам в 4 раза, по фенолу — в 2,5 раза. Были возбуждены уголовные дела. Причиной загрязнения воды и гибели животных официально признали цветение токсичных водорослей.