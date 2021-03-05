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Общество. Новости

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Пять миллионов россиян получили первый компонент вакцины

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Первый компонент вакцины от коронавируса получили пять миллионов россиян, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Об этом пишет РИА «Новости».

«Что касается непосредственно вакцинации, то на сегодняшний день первым компонентом вакцин провакцинированы 5 миллионов российских граждан», — сказала Голикова.

По ее словам, двумя компонентами привились 2,5 миллиона. Регионы продолжают наращивать вакцинацию населения, в стране наблюдается устойчивая динамика снижения заболеваемости. В настоящий момент заражаются 7,5 человека на 100 тысяч, что является одним из самых низких показателей.

Ранее «Спутник V» обогнал по популярности Pfizer.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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