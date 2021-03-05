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Общество. Новости

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Глава РФПИ Кирилл Дмитриев провел с канцлером Австрии переговоры по «Спутнику V»

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Делегация Российского фонда прямых инвестиций провела переговоры в Вене с канцлером Австрии Себастьяном Курцем по российской вакцине «Спутник V». Об этом заявил пресс-секретарь российского посольства Лев Терехов, пишет РИА «Новости».

«Переговоры были конструктивными и прошли в позитивном ключе», — сказал Терехов.

Ранее стало известно, что в Австрии «Спутнику V» доверяют больше, чем AstraZeneca.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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