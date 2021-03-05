Собянин: более 50% бывших ковидных стационаров в столице вернулись к плановой работе

Более половины московских клиник, переформированных ранее в стационары для больных коронавирусом, вернулись к обычному режиму работы. Как сообщает ТАСС, об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Сейчас больше половины из тех клиник, которые были переведены в ковидные, уже работают в нормальном режиме», — сказал он.

По словам мэра, за все время пандемии столичная система здравоохранения работала стабильно.

Ранее Собянин сообщил, что обязательный режим самоизоляции для людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями будет отменен с 8 марта.