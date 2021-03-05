Обязательный перевод людей старше 65 лет на «удаленку» отменят в РФ

Правительство РФ отменило обязательный перевод работников старше 65 лет на дистанционный режим работы, сообщается в постановлении правительства.

В частности, отменяется обязательный перевод работников 65 лет и старше на дистанционную работу. Теперь это требование будет носить рекомендательный характер. Однако за пожилыми сотрудниками останется приоритет при переводе на «удаленку».

Нововведения вступят в силу 1 апреля.

Также прежние постановления кабинета министров об установлении временных правил по оформлению электронных больничных в условиях пандемии для граждан старше 65 лет утратят силу 1 апреля 2021 года.

Ранее стало известно, что новым российским препаратом от коронавируса «ЭпиВакКорона» разрешили вакцинировать граждан старше 60 лет.