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Общество. Новости

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Врач назвал срок распространения коронавируса заболевшими детьми

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Заболевшие новой коронавирусной инфекцией дети перестают заражать других через 10 дней, рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков в беседе с РИА «Новости».

«Вирус выделяется у детей до месяца, у большинства детей. Дети через 10 дней в основном становятся незаразными», – заявил эксперт.

Он подчеркнул, что выделение вируса не означает, что человек заразен.

Ранее сообщалось, что в России за январь 2021 года снизилась смертность от COVID-19.

За весь период пандемии в России выявили более 4,3 млн случаев заражения коронавирусом, более 88 тысяч человек скончались, более 3,8 млн — выздоровели.

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