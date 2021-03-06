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Общество. Новости

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Утечку нефтепродуктов ликвидируют после схода цистерн с рельсов в Хабаровском крае

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Утечка нефтепродуктов произошла на месте схода с рельс грузовых вагонов в Хабаровском крае, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление МЧС России.

Капельная течь нефтепродуктов обнаружена в четырех цистернах грузового поезда, заявили в ведомстве. В настоящее время железнодорожники работают над локализацией места разлива, на место направлены экологи, спасатели, следователи, представители надзорных органов и правительства региона.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае железнодорожные цистерны с нефтью сошли с рельс, из-за чего 10 из них опрокинулись. В результате инцидента никто не пострадал.

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