Утечку нефтепродуктов ликвидируют после схода цистерн с рельсов в Хабаровском крае

Утечка нефтепродуктов произошла на месте схода с рельс грузовых вагонов в Хабаровском крае, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление МЧС России.

Капельная течь нефтепродуктов обнаружена в четырех цистернах грузового поезда, заявили в ведомстве. В настоящее время железнодорожники работают над локализацией места разлива, на место направлены экологи, спасатели, следователи, представители надзорных органов и правительства региона.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае железнодорожные цистерны с нефтью сошли с рельс, из-за чего 10 из них опрокинулись. В результате инцидента никто не пострадал.