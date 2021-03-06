Британцы заявили о «крушении» Евросоюза из-за подхода к вакцинации

Читатели британского издания Daily Mail раскритиковали подход Европейского союза к вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Свое мнение они выразили в комментариях к статье журналиста Тима Стикингса.

В своем материале Стикингс отметил, что в Германии призывают использовать российскую вакцину, чтобы ускорить вакцинацию на фоне «хаоса с поставками» внутри Евросоюза и сомнений по поводу препарата компании AstraZeneca.

«Приходится просить помощи у русских. Бедный ЕС», – написал один из комментаторов.

По мнению другого читателя, «несостоявшаяся панъевропейская сверхдержава рушится на глазах».

Кроме того, британцы обратили внимание на то, что Европейский союз «радостно принимает вакцину» от России, которую называет врагом.

Ранее Европейская комиссия признала право стран-членов ЕС покупать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.