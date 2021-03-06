Мясников объяснил связь COVID-19 с полом и расой

Коронавирус проникает в организм человек через ангиотензинпревращающие рецепторы в легких, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников. Его слова приводит РИА «Новости».

Таких рецепторов у мужчин больше, чем у женщин, поэтому они чаще заболевают новой коронавирусной инфекцией, отметил эксперт. Он добавил, что у представителей негроидной и азиатской рас рецепторов также больше, поэтому они более уязвимы перед COVID-19, чем представители европеоидной расы.

Кроме того, низкий уровень заболеваемости среди детей также объясняется малым числом ангиотензинпревращающих рецепторов, пояснил Мясников.