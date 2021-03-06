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Общество. Новости

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Россияне рассказали, куда планируют поехать на праздничные выходные

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Жители России выбрали три основных направления, куда они планируют отправиться на выходные, приуроченные к Международному женскому дню. Исследование провел сервис для планирования путешествий OneTwoTrip, результаты публикует RT.

Самыми популярными направлениями у россиян на 8 марта стали Москва, Сочи и Санкт-Петербург — в эти города забронировано 23%, 11% и 9,2% авиабилетов соответственно. Кроме того, в список востребованных авианаправлений вошли Симферополь — 4,5%, Минеральные Воды — 3,7%, Краснодар — 3,4%, Калининград — 3,3%, Стамбул — 2,8%, Казань — 2,7% и Махачкала — 2,1%.

Дороже всего слетать на праздники с 5 по 8 марта в Стамбул и обратно. Билеты в две стороны стоили путешественникам в среднем 19,7 тыс. рублей. Самые дешевые билеты оказались в Махачкалу — средняя стоимость билета туда составила 7,2 тыс. рублей.

Ранее онлайн-платформа Webbankir провела исследование, по результатам которого выяснилось, что в России почти половина мужчин готова потратить на подарки в Международный женский день порядка 10 тыс. руб.

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