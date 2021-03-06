Число заражений COVID-19 в мире превысило 116 млн

С начала пандемии коронавирусом заразились более 116 млн человек, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Также за последние суки в мире выросло число летальных исходов от связанных с COVID-19 заболеваний — до 2,5 млн человек. При этом полностью выздоровели после заражения 65,6 млн человек.

В число стран с 10 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия. Лидером по количеству выявленных случаев коронавируса являются США, где суммарно обнаружили 28,8 млн заболевших.

За прошедшие сутки в РФ выявили 11 024 новых случая коронавируса. За весь период пандемии коронавирус подтвердился у 4 301 159 жителей России, вылечился 3 885 321 человек, скончались 88 285.

Накануне Росстат сообщил, что в России в январе снизилась смертность от коронавируса.