Попова взяла под личный контроль ситуацию с отравлением красноярских школьников

Глава Роспотребнадзора Анна Попова взяла под личный контроль ситуацию с массовым отравлением школьников салатами в Красноярске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Анна Попова взяла под личный контроль ситуацию с заболеваемостью иерсиниозной инфекцией среди учащихся города Красноярска», — рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что управление Роспотребнадзора по региону начало эпидемиологическое расследование, все виновные будут привлечены к ответственности.

В Красноярске с 18 февраля по 1 марта был зарегистрирован 91 случай заболевания иерсиниозом среди учеников 25 школ, 51 ребенок был госпитализирован. По данным Роспотребнадзора, возбудитель инфекции находился в салатах, изготовленных с нарушением технологического процесса.

Ранее сообщалось, что более тонны овощей изъяли после массового отравления красноярских школьников.