Путин поручил определить орган по социальной защите в сфере семьи

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить план мероприятий по профилактике социального сиротства на 2022-2025 годы. Об этом говорится в перечне поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

«Разработать и утвердить план мероприятий («дорожную карту») по профилактике социального сиротства на 2022-2025 годы», — говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Отмечается, что дорожная карта должна предусматривать в том числе совершенствование положений законодательства о поддержке, укреплении и защите семьи, а также сохранении семейных ценностей.

Также правительству поручено рассмотреть вопрос об определении федерального органа исполнительной власти по социальной защите семьи и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот.

Ранее глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин завил, что кабмин не выполняет обязательство по обеспечению жильем сирот.