ВОЗ: ситуация с коронавирусом в России улучшается

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович считает, что ситуация с коронавирусом улучшается в РФ, цитирует ее ТАСС.

Вторую неделю подряд в Европейском регионе ВОЗ, к которому относится Россия, было зарегистрировано менее миллиона новых случаев, это означает, что передача инфекции продолжает замедляться, заявила Вуйнович.

«Уменьшение числа новых случаев за последний месяц обусловлено странами, которые принимают меры в области общественного здравоохранения и социальной сферы, в их число входит Российская Федерация», — пояснила представитель ВОЗ.

С начала пандемии в стране зафиксировано 4,3 млн случаев инфекции, при этом выписались после выздоровления свыше 3,9 млн пациентов, умерли — 88 726. В в настоящее время число активных случаев в РФ составляет 323 107.

Ранее в России зарегистрировали третью вакцину от коронавируса «Ковивак».