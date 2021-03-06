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Общество. Новости

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ВОЗ не рекомендует вводить «иммунные паспорта» для путешественников

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что «иммунные паспорта», в которых указывается проведенная вакцинация от коронавируса, пока не стоит вводить в мире. Об этом ТАСС заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

Вуйнович отметила, что прежде, чем вводить такие паспорта, необходимо рассмотреть и учесть множество элементов. «Мы все еще находимся на раннем этапе понимания полного иммунного ответа на COVID-19», — добавила представитель организации.

По ее словам, иммунный ответ, вероятно, будет сложнее, чем то, что можно определить с помощью индивидуального измерения антител к COVID-19 в любой момент времени.

«По этой причине ВОЗ не рекомендует использовать так называемые «иммунные паспорта»», — объяснила Вуйнович.

В конце февраля лидеры Евросоюза договорились о введении электронных сертификатов вакцинации против коронавируса. Об этом сообщила канцлер Германии Ангела Меркель.

А несколько дней назад газета Financial Times со ссылкой на дипломатические источники в Евросоюзе писала, что самым сложным вопросом при обсуждении ковид-паспортов в Брюсселе стала сертификация непризнанных в Евросоюзе вакцин, например, китайской и российской.

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