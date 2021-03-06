Европейский регулятор дал совет по лечению коронавируса

Для лечения коронавируса у людей, которым не требуется дополнительный кислород и у которых высок риск серьезных осложнений, рекомендовано использовать комбинацию моноклональных антител бамланивимаба (bamlanivimab) и этесевимаба (etesevimab). Об этом заявило Европейское агентство по лекарственным средствам ЕМА, передает РИА «Новости».

Регулятор провел экспертизу использования моноклональных антител bamlanivimab и etesevimab для лечения пациентов с COVID-19. В рамках исследования было установлено, что комбинированное применение моноклональных антител «снижает вирусную нагрузку», кроме того, люди реже обращаются за помощью к врачам.

Однако в ЕМА отметили, что монотерапия бамланивимабом также возможна как вариант лечения, «несмотря на неочевидность ее преимуществ».

С начала пандемии в стране зафиксировано 4,3 млн случаев инфекции, при этом выписались после выздоровления свыше 3,9 млн пациентов, умерли — 88 726. В в настоящее время число активных случаев в РФ составляет 323 107.

В субботу, 6 февраля, представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович считает, что ситуация с коронавирусом улучшается в РФ