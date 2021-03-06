В России предложили ввести еще одну категорию выплат на детей

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин заявил о необходимости ввести выплаты для семей, чьи дети учатся дома.

По его словам, родители в этом случае отчасти берут на себя функцию государства, позволяя федеральному бюджету экономить немалые деньги.

«Было бы логичным потратить эти средства на помощь таким семьям», — заявил депутат «Парламентской газете». При этом он отметил, что новые поправки не предусматривают поддержку родителей, которые учат детей на дому.

Смолин напомнил, что регионы в настоящее время сами решают вопрос о подобных выплатах. В 2020 году только шесть российских регионов помогали таким семьям.

Ранее сообщалось, что в России изменились правила получения пособий на детей.