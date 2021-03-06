В Ереване полиция взяла под охрану резиденцию президента

Полиция Еревана взяла под усиленную охрану резиденцию президента. Об этом сообщает РИА «Новости».

В 500 метрах от резиденции проходит митинг оппозиции, в котором участвуют несколько тысяч человек. Митингующие требуют от президента Армена Саркисяна не подписывать указ премьера Никола Пашиняна об увольнении главы Генштаба.

Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна и его правительства. В ВС утверждали, что премьер и кабмин не в состоянии принимать «адекватные решения в кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации». После этого Пашинян уволил главу генштаба ВС Армении. В тот же день Пашинян выступил на митинге с обращением к военным и приказал им заниматься своим делом. 27 февраля президент Армении Армен Саркисян решил не отправлять в отставку главу Генштаба ВС. Однако Пашинян повторно направил предложение по увольнению начальника Генштаба.