Эксперт оценил необходимость третьей дозы вакцины от коронавируса

Вводить третью дозу вакцины от коронавирууса нет смысла, заявил исполняющий обязанности директора ФГБУ «НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева» Минздрава РФ Дмитрий Лиознов. Об этом пишет ТАСС.

«Некоторые уже прививаются по три раза. То есть привились два раза, сделали тест на антитела, им показалось, что этого мало, и они ищут способы вакцинироваться третий раз, обходя систему учета и контроля», — сказал Лиознов.

По его словам, это может быть даже опасно для здоровья, потому что до сих пор нет четких критериев о необходимости дополнительных прививок.

Врач отметил, что также не стоит прививаться препаратами нескольких производителей.

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