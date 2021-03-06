Мурашко и гендиректор ВОЗ обсудили применение «Спутника V» в чрезвычайных случаях

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко и генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебреисус обсудили применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» при чрезвычайных ситуациях. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на минздрав страны.

Российский министр подчеркнул, что российской вакциной уже привились миллионы человек.

«Вакцина формирует устойчивый антительный и клеточный иммунитет к возбудителю COVID-19 и не имеет серьезных побочных эффектов. Вакцина по сути стала мировым бестселлером», — сказал Мурашко.

Ранее главный инфекционист США похвалил вакцину «Спутник V».

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».